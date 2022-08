Romelu Lukaku è fiducioso di riuscire a recuperare dall'infortunio e mettersi a disposizione di Simone Inzaghi per il derby di sabato prossimo. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, l'attaccante belga, dopo il risentimento muscolare accusato ieri in allenamento, ha confidato ai compagni di volerci essere a tutti i costi: se potrà e non correrà troppi rischi, stringerà i denti perché i rossoneri lo ispirano (sempre in gol in 5 incroci). Al di là della volontà di Big Rom, sull'entità dell'infortunio nessuno vuole sbilanciarsi ad Appiano Gentile: tra stasera e più probabilmente domani mattina, l'ex Chelsea sarà sottoposto a una risonanza magnetica che chiarirà la presenza o meno di una lesione. "Il timore è che un piccolo danno possa esserci e in questo caso il ragazzo di Anversa salterebbe non solo il derby, ma anche l'esordio europeo", si legge sul quotidiano romano.