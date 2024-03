Nella giornata di ieri Stefan de Vrij ha fatto rientro ad Appiano Gentile dopo aver lasciato il ritiro dell'Olanda per il problema muscolare agli adduttori accusato in allenamento con gli Oranje. Manca ancora il referto degli esami svolti in patria (dovrebbe arrivare in mattinata), ma stando alle prime impressioni - riferisce il Corriere dello Sport - non dovrebbe trattarsi di un infortunio particolarmente grave. Inzaghi potrebbe non averlo a disposizione per circa due settimane, con la presenza in Inter-Empoli dunque a rischio.

Intanto oggi faranno ancora lavoro differenziato sia Carlos Augusto che Sensi, attesi in gruppo dalla prossima settimana. Servirà invece più pazenza per Cuadrado e Arnautovic.

