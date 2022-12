L'Inter domani tornerà a sudare in vista della ripresa a gennaio. E saranno settimane di fuoco, con impegni molto ravvicinati. Per questo motivo, il Corriere dello Sport immagina rotazioni più accentuate e, di conseguenza, l'esigenza per Inzaghi di rilanciare anche chi finora è stato più in ombra: si tratta in particolare di Bellanova , Gagliardini , Asllani e D’Ambrosio .

I primi due della lista sono proprio Bellanova e Asllani, due giovani di belle speranze. "L’esterno arrivato dal Cagliari non ha totalizzato novanta minuti di utilizzo in campionato dalla sosta di settembre in avanti. Si è accomodato dietro Dumfries e Darmian, come alternativa a destra, e l’unico suo passaggio da titolare in stagione è stato quello di Monaco quando l’Inter era già promossa agli ottavi di Champions - si legge -. Asllani, che ha lasciato un’impronta in nazionale segnando contro l’Armenia, è stato relegato in panchina per più di metà delle partite di campionato senza entrare. Le sue ultime cinque giornate in A, peraltro, raccontano di appena 23 minuti giocati. Anche per D’Ambrosio, al netto di un infortunio agli adduttori, cercando una presenza bisogna tornare all’8 ottobre quando l’Inter batteva il Sassuolo. Se non altro, D’Ambrosio quella volta ha indossato la fascia da capitano". E Gagliardini? Un po' come Sensi un anno fa, la sua posizione è in bilico e potrebbe anche fare le valigie.