"Qualche segnale, Correa, l’ha dato proprio allo Stadium - sottolinea il Corriere dello Sport -. È vero che ha sprecato una buona chance nel finale, ma ha saputo anche tenere palla, vale a dire ciò che serviva all’Inter per resistere agli ultimi tentativi della Juventus, sfruttando fisico e tecnica". Correa ha caratteristiche di strappo e imprevedibilità fondamentali per l'Inter, come ha dimostrato in stagione nelle rarissime vole in cui è stato bene: il 2-0 all'Udinese, con una sua doppietta, ne è un altro esempio. Stesso discorso per la cavalcata e assist a Lautaro contro il Napoli a San Siro. Ora siamo ad aprile, lo scudetto è tornato alla portata: il Tucu può essere l'arma decisiva in questa corsa finale.