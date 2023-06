L'Inter ha bussato alla porta del Chelsea per trattenere Romelu Lukaku in prestito e aggiungendo al pacchetto pure Kalidou Koulibaly, i Blues hanno rilanciato proponendo uno scambio tra il belga e Nicolò Barella. Sarebbe quindi 70 milioni di euro fatta dai londinesi nel recente colloquio con Piero Ausilio che "di fatto non ha risposto, rinviando le discussioni ad un nuovo appuntamento". Questo lo scenario descritto oggi dal Corriere dello Sport.

"Significa, allora, che l’affare è davvero possibile? In questi termini, pare proprio di no" si domanda e risponde il giornale romano. Per Big Rom dalle parti di Viale della Liberazione si pensa solo ad un prestito bis, complice anche la volontà del giocatore. "Tuttavia, alla luce del diktat di Zhang, ovvero che per comprare occorre prima vendere, probabilmente, non è il caso di dare per scontato che Barella resti alla Pinetina - scrive il Corsport -. Vero è che, per caratteristiche, è tra gli elementi fondamentali dell’impianto di gioco costruito da Inzaghi. Se dovesse arrivare un’offerta di una certa entità, però, sarà inevitabile ascoltarla. Evidentemente, non potrà esserci dentro uno scambio, ma dovrà essere in cash, e pure superiore ai 70 milioni".

Da quella cifra in su ci sarebbero le condizioni per chiudere per Davide Frattesi, ma anche per rinforzare l'attacco. La necessità imminente, in attesa di capire cosa succederà con Lukaku, è infatti di sostituire Edin Dzeko, sempre più vicino a dire sì al biennale da 5 milioni offerto dal Fenerbahce, ma anche Joaquin Correa che "piace allo stesso club turco, ma il “Tucu” non è convinto. Dal punto di vista tecnico, la necessità è di una punta in grado di creare superiorità saltando l’uomo. Tra i nomi circolati, c’è quello del belga Lukebakio dell’Hertha Berlino, contratto in scadenza nel 2024. Ma ora la pista è più fredda".

