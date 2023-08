Anche il Corriere dello Sport individua in lunedì il giorno chiave per la celebrazione del matrimonio tra Benjamin Pavard e l'Inter. "La fiducia è frutto di un confronto con il Bayern, avvenuto ieri pomeriggio, dopo che le dichiarazioni di Tuchel, in conferenza stampa, avevano ulteriormente agitato le acque - conferma il quotidiano -. Possibile che le rassicurazioni ottenute dal club nerazzurro siano anche la conseguenza del fatto che i bavaresi avrebbero individuato il sostituto del francese". Probabilmente sarà Chalobah del Chelsea, seguito a ruota Geertruida del Feyenoord e Bella-Kotachap del Southampton.

Ieri il francese ha disertato l'allenamento (secondo quanto fatto filtrare per "problemi alla schiena"), dopo che il giorno prima, quindi giovedì, era stato protagonista di un colloquio con il suo procuratore Zahavi (agente anche di Tuchel) a cui avrebbe ribadito la sua volontà di andare all'Inter. Fino ad arrivare alla serata di ieri, dove l'ottimismo è aumentato di nuovo. "Insomma, a fine giornata, il livello di preoccupazione in casa nerazzurra si è notevolmente ridotto. E anche Inzaghi era più tranquillo", assicura il Corsport.

Per la giornata di lunedì l'Inter aveva fissato anche una sorta di deadline prima di far scattare i piani B, anche se ora non sembra esserci il bisogno: il nome di Peer Schuurs, comunque, resta in cima alla lista per qualsiasi evenienza.

