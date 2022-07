A differenza di quanto sostengono gli altri quotidiani, secondo il Corsport "al momento i Blues non hanno ancora avanzato la loro offerta per il centrocampista della Primavera nerazzurra, ma lo hanno seguito tutto l'anno e hanno preannunciato una proposta. Questione di ore... Naturalmente sarà per l'acquisto del cartellino e ottenere la recompra sarà impossibile - si legge -. L'area tecnica non vorrebbe perderne il controllo e avrebbe preferito la soluzione Sassuolo (Torino o Sampdoria) perché teme che Casadei possa esplodere". In ogni caso, il giornale romano assicura che l'Inter non lo venderà per meno di 10 milioni di euro.

"E a proposito di Chelsea - aggiunge il Corsport -, c'è il timore che nella trattativa per "Casa", spunti fuori anche il nome di Dumfries: per ora l'olandese non ha offerte e sia Inzaghi sia l'area tecnica non prendono neppure in considerazione l'idea di perderlo". Almeno in questa finestra estiva.