Al di là di Correa e dei dubbi su Arnautovic, per arrivare ad Albert Gudmundsson servono risorse che, scrive oggi il Corriere dello Sport, ad oggi mancano. Anche con una formula "alla Frattesi", un prestito con obbligo di riscatto. L'Inter ha ceduto Oristanio al Venezia e Zanotti al Lugano, ma non ha ancora piazzato altri giocatori con cui coprire almeno il pagamento del prestito.

E allora tutto dipende da Valentin Carboni. Con la sua cessione ci sarebbero risorse sufficienti per l'assalto all'islandese. L'attaccante argentino tornerà a Milano tra il 7 e l'8 agosto, per quel che filtra dall'Inter ogni decisione è rimandata a quel momento. De Zerbi lo vuole al Marsiglia, servirebbe però un'offerta più vicina ai 40 milioni che ai 30. Se questa non dovesse arrivare, il giocatore resterà sotto il controllo del club, anche se difficilmente a disposizione di Inzaghi: meglio un altro prestito per maturare.