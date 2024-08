Il Corriere dello Sport non ha alcun dubbio: se c’è qualcuno che può cliccare l’interruttore in regia, per far girare al meglio l’Inter di Inzaghi, questo è soltanto Hakan Calhanoglu.

Il debutto opaco di Genova è ancora un fresco ricordo, ma il turco e tutta l'Inter vuole immediatamente dare una risposta convincente e tornare sugli standard ai quali ha abituato la scorsa stagione. Le sirene di mercato di fine giugno, con l’interessamento del Bayern, rappresentano ormai solo un ricordo sbiadito: Calhanoglu vuole riannodare i fili del discorso interrotto la scorsa annata e ripartire di slancio.

L'ex Milan, contro il Genoa, ha dimostrato di non essere ancora al top della condizione, ma già domani con il Lecce conta di tornare a illuminare la manovra nerazzurra come solo lui sa fare.