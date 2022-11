Occhio a Brozovic. Secondo il Corriere dello Sport, il croato potrebbe essere la sorpresa nell'undici iniziale interista nel match di Bergamo. Domenica, contro l'Atalanta, Inzaghi potrebbe schierare Brozo al posto di Mkhitaryan, con Calhanoglu di nuovo mezzala: al momento l'armeno resta in vantaggio, ma il ballottaggio è vivo. Dubbio anche in difesa: Acerbi e De Vrij in lizza per una maglia. Tutto confermato, invece, per le altre posizioni.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.