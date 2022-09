Kristjan Asllani si gode la Nazionale, ma la sua mente non può non andare di tanto in tanto anche a Inter-Roma, la possibile gara del suo esordio in nerazzurro dal 1' minuto. Brozovic ha già raggiunto quota 5 cartellini gialli in campionato e quindi deve scontare la squalifica: spazio all'ex Empoli? "È ciò che si aspettano tutti, anche dentro l’Inter - scrive il Corriere dello Sport -. L’ex Empoli ha incantato tutti l’anno scorso e in precampionato è stato tra i nerazzurri più positivi. Quando si è trattato di fare sul serio, però, ha messo insieme solo 30’. Chissà che la Roma non diventi una svolta per lui".