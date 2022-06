Previste per lunedì le visite mediche di Raoul Bellanova, l'esterno in arrivo dal Cagliari che ha saltato le gare con l'Under-21 a causa di un infortunio. "Mancano ancora gli annunci del rinnovo di Handanovic e delle firme di Mkhitaryan e Onana (questione di ore...), ma i documenti sono già a posto - spiega il Corriere dello Sport -. Idem per Esposito in prestito all'Anderlecht. Ancora va definita la situazione di Alexis Sanchez, quella che sta più a cuore a livello economico al club. Sondaggio del Nizza per Dalbert".