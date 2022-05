Solo ottime notizie per Inzaghi il giorno dopo il successo vitale di Udine. Per Barella l'allarme è rientrato e anche Bastoni sta molto meglio. Il Corriere dello Sport conferma sul centrocampista: non saranno nemmeno necessari esami specifici, si è trattato soltanto di una contusione al ginocchio destro nel finale di match. "Non è da escludere che, dopo aver svolto ieri un lavoro differenziato, come gli altri titolari del Friuli, anche oggi Barella si alleni a parte. Ma al massimo domani dovrebbe rientrare in gruppo. E, quindi, a meno di sorprese, essere a disposizione per il match con l’Empoli di venerdì - si legge sul quotidiano romano -. Poi toccherà ad Inzaghi decidere se concedergli un po’ di riposo, tenuto conto del ritorno di Calhanoglu dopo la squalifica e, soprattutto, della finale di Coppa Italia con la Juventus dell’11 maggio. È lo stesso appuntamento per cui sta lavorando pure Bastoni, out contro Bologna e Udinese per un risentimento al soleo. Anche ieri, per il difensore, solo piscina e cyclette, ma la lesione è davvero minima, quindi, le sue condizioni vengono costantemente monitorate". Il difensore potrebbe essere già convocato per l’Empoli.