Altra chance in arrivo per Asllani. Considerando la massima cautela che vige in casa Inter per quanto riguarda le condizioni di Calhanoglu (oggi gli esami chiariranno definitivamente la situazione), Inzaghi dovrebbe scegliere l'albanese per la trasferta di Verona.

Nelle scorse settimane, con il turco e con l'ex Empoli fuori dai giochi, il tecnico nerazzurro - come ricorda il Corsport - aveva adattato prima Barella e poi Zielinski. Entrambi avevano confermato di poter fare il regista nel nome del bene prioritario della squadra, ma stavolta la maglia dovrebbe toccare ad Asllani, totalmente recuperato da quel fastidio al ginocchio come confermano anche i match con la nazionale.

Per la scelta - spiega il quotidiano romano - saranno importanti l’allenamento di oggi pomeriggio e soprattutto quello di domani mattina, prima di partire per Verona. Tutti si aspettano il salto definitivo del numero 21.

