C'è un'altra concorrente tra l'Inter e Daniel Maldini. Si tratta della Fiorentina: stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il giovane fantasista è diventato un serio obiettivo dei viola per la prossima stagione. Il contratto del figlio d'arte con il Monza (in scadenza nel 2026) prevede una clausola da 12 milioni di euro per Italia e da 15 milioni per l’estero: i brianzoli, però, non hanno nessuna intenzione di cederlo a gennaio.

Maldini rappresenta quindi un'idea per l'estate della Viola. "Nessun contatto finora con il Monza, ma la grande tentazione di provarci a fine stagione e fare il possibile per presentare un'offerta vantaggiosa al club brianzolo", scrive il Corsport.

