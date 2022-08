Come riportato da Calcio&Finanza, il valore di Casadei nel bilancio nerazzurro è prossimo allo zero: la somma incassata sarà registrata praticamente per intero come plusvalenza. Contestualmente il club risparmierebbe nel 2022/23 sull’ingaggio del giocatore, al momento ignoto, che ha firmato il suo primo contratto da professionista, della durata di tre anni, nel marzo del 2021.