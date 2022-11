Iniziata la pausa 'forzata' della Serie A per via dell'atipico Mondiale d'inverno, Calcio e Finanza, analizzando i dati di Stadiapostcards.com, ha stilato la classifica dei tifosi più presenti allo stadio a seguito delle proprie squadre. Secondo quanto appurato dal sito esperto in materia finanziaria, la squadra che può contare sul maggior numero di tifosi all stadio è il Milan. I rossoneri hanno avuto, fino a questo momento, una media spettatori di 72.857 per un totale di 437.143 tifosi presenti allo stadio. A seguito dei campioni d'Italia troviamo l'Inter: seconda in classifica con 72.541 spettatori di media a partita per un totale di 435.248 di tifosi che hanno varcato i cancelli del Meazza in queste prime sei partite. La sfida che ha fatto registrare maggior numero di presenti è quella con la Salernitana che ha registrato 75.452 spettatori, 23 in meno del derby e 78 rispetto a Milan-Juventus, gara con più spettatori, fino a ora, del campionato.

Di seguito la classifica completa per media spettatori:

Milan: 72.857 spettatori in media in 6 partite, totale di 437.143

Inter: 72.541 media 6 partite, totale di 435.248

Roma: 61.703 in 6, totale 308.514

Lazio: 44.071 in 7, totale 308.500

Napoli: 39.280 in 6, totale 235.679

Juventus: 37.161 in 6, totale 222.967

Fiorentina: 33.798 in 6, totale 202.786

Lecce: 24.475 in 6, totale 146.847

Sampdoria: 21.630 in 6, totale 129.777

Udinese: 21.451 in 6, totale 128.703

Bologna: 19.527 in 6, totale 117.160

Salernitana: 19.328 in 6, totale 115.965

Torino: 19.272 in 6, totale 115.634

Verona: 18.860 in 6, totale 113.159

Atalanta: 18.404 in 6, totale 110.421

Sassuolo: 13.449 in 6, totale 80.694

Cremonese: 12.290 in 6, totale 73.737

Monza: 11.504 in 6, totale 69.024

Empoli: 10.478 in 6, totale 62.865

Spezia: 8.553 in 6, totale 51.315