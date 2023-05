Arrivano novità sul futuro di Benjamin Pavard, 27enne difensore francese del Bayern Monaco. Secondo la Bild, l'ex Stoccarda avrebbe comunicato al club bavarese l'intenzione di non prolungare il suo contratto in scadenza nel 2024 e quindi di lasciare a fine stagione senza attendere la naturale fine del rapporto tra lui e il Bayern.

Sulle tracce di Pavard, come ammesso anche da Salihamidzic in tempi non sospetti, c'è anche l'Inter, alla ricerca di un sostituto di Skriniar: il francese sarebbe l'erede perfetto del numero 37, ma ha diverse pretendenti e non sarà facile portarlo a Milano. su di lui anche Barcellona, Chelsea, Manchester United e Liverpool.

