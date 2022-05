Con la Liga Nos che volge al termine, oggi A Bola fa il punto sulle strategie di mercato del Benfica, tra calciatori attualmente in prestito altrove che non torneranno alla base (i centrocampisti Gabriel, oggi all'Al-Gharafa e Pizzi, attualmente al Basaksehir) e altri in uscita (André Almeida), focalizzandosi anche sul destino di un giocatore di proiprietà dell'Inter che in questa stagione ha vestito la maglia delle Aquile: Valentino Lazaro. Ebbene, secondo il quotidiano sportivo, l'esterno austriaco (così come Nemanja Radonjic) tornerà alla base e non avrà alcuna chance di essere riscattato. Un problema in più per la dirigenza nerazzurra, che dovrà trovare una nuova collocazione per l'ex Hertha Berlino.