Piero Hincapié, secondo più fonti, sarebbe finito sul taccuino di Piero Ausilio. Il 20enne difensore ecuadoriano del Bayer Leverkusen si è messo in luce anche ai Mondiali in Qatar e calciomercato.it, per fare luce sui tanti rumors di mercato, ha intervistato l'agente Manuel Sierra. "L’Inter non mi ha chiamato. Il ragazzo ha un contratto con il Bayer e si trova molto bene lì - ha detto Sierra -. È vero che tutti parlano di lui e che si parla con molta gente, però non c’è nessuna offerta ufficiale".