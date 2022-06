Per provare a vederci chiaro in merito a quando arriverà l'ufficializzazione di André Onana come nuovo portiere dell'Inter, il magazine Voetbal International ha interpellato anche il giornalista Willem Haak , esperto di calcio italiano, che ha provato a spiegare lo stato dell'arte: "Onana ha giocato allo Stadio Giuseppe Meazza durante una partita di beneficenza organizzata da Samuel Eto'o. La storia è che a margine di quella partita si è presentato al quartier generale dell'Inter e sono state scattate foto e video per la sua presentazione".

Haak è tornato anche sugli articoli apparsi sulla stampa italiana per enfatizzare i suoi errori in campo nelle ultime partite disputate: "All'Inter hanno visto comunque che quella che ha fatto vedere Onana al suo ritorno in campo non era certo la sua versione migliore. Sarà anche uno dei motivi per trattenere Samir Handanovic, per vedere chi sta meglio. Resta anche da vedere come si adatterà Onana in Italia. Comunque, ha dimostrato all'Ajax di essere abbastanza bravo per il livello a cui punta l'Inter".