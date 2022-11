Tra gennaio e la prossima estate, Marcus Thuram è destinato a dire addio al Borussia Monchengladbach, club al quale è legato da un contratto fino al giugno 2023. La scadenza ormai vicina impone questi pensieri anche a Oliver Neuville , vice allenatore di Marco Rose ai Fohlen : "Quest’anno sta facendo una stagione strepitosa, ha fatto tantissimi gol - le sue parole a Radio Sportiva -. E' chiaro che l’anno scorso magari era stato anche parecchio infortunato, ma comunque ha ancora un contratto sino a fine stagione. Penso che sarà difficile che rimanga al Borussia Monchengladbach perché se continua a fare così tanti gol è sicuro che, in Italia o Spagna o Inghilterra, avrà molte proposte. Bisogna essere anche un po’ realisti. Spero che rimanga ancora qui tanto a Monchengladbach, ma adesso è stato anche convocato dalla nazionale francese ai Mondiali. Sarà difficile che prolunghi il contratto, lo spero ma le possibilità sono poche".

Nessuno sa quale sarà la destinazione del figlio d'arte, accostato in questi ultimi giorni soprattutto al Bayern Monaco ma anche alle italiane Inter, Juve e Milan: "Sicuramente lo consiglio alle squadra di Serie A - dice Neuville -. Già due anni fa lo voleva l’Inter, come attaccante può giocare anche sulla fascia e adesso fa proprio la punta. Ha delle qualità enormi, farebbe bene anche in Italia".