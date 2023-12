Sono sei i giocatori squalificati per un turno, a seguito delle decisioni del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la 14esima giornata di Serie A: si tratta di Boloca (Sassuolo), Makoumbou (Cagliari), Barrenechea (Frosinone), Berardi (Sassuolo), Linetty (Torino) e Malinovskyi (Genoa). Entra nella lista dei diffidati, invece, Pongracic del Lecce.

In chiave Inter, da segnalare la prima sanzione per Matteo Darmian e Marcus Thuram, entrambi ammoniti nella gara del Maradona. Nessun provvedimento, infine, per il ds del Napoli, Mauro Meluso, a differenza di quanto fatto trapelare da alcuni quotidiani nelle scorse ore.