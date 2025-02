Non si fa alcun cenno a Lautaro Martinez nel referto del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, dove sono contenute le decisioni disciplinari relative alla 25esima giornata di Serie A. Nessuna squalifica, dunque, per il capitano dell'Inter, pizzicato dalle telecamere dopo il derby d'Italia mentre imprecava per la sconfitta pronunciando presunte espressioni blasfeme (manca l'audio, quindi non si può procedere). Entra in diffida, invece, Nicolò Barella, per effetto dell'ammonizione presa all'Allianz Stadium.

Da segnalare, inoltre, le squalifiche per un turno comminate a sei giocatori: si tratta di Leoni, Bradaric, Gosens, Izzo, Masina e Rovella.



