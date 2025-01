La finale di Supercoppa Italiana persa contro il Milan lascia in eredità un'altra preoccupazione all'Inter. Ammonito nel derby di Riad, Denzel Dumfries entra in diffida dopo aver ricevuto il quatro giallo stagionale, come confermato dalla nota del Giudice sportivo. Terza sanzione, invece, per Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan, mentre per Nicolò Barella arriva la seconda in stagione.

