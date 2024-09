In merito alla terza giornata di Serie A, non risulta alcuna sanzione nei confronti dei giocatori dell'Inter a seguito della partita di venerdì scorso contro l'Atalanta. Al contempo, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha comminato una multa da 3.000 euro al club nerazzurro, con la seguente motivazione: "Per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria".

In parole più semplici, i cori offensivi rivolti a Gian Piero Gasperini costeranno all'Inter 3 mila euro di multa.