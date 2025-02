Pietro Comuzzo e Denzel Dumfries salteranno Inter-Fiorentina di lunedì prossimo 10 febbraio per decisione del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, che li ha squalificati per una giornata dopo la 23esima giornata di ritorno di Serie A. I due, invece, saranno regolarmente in campo giovedì 6 febbraio , al Franchi, per la prosecuzione della sfida tra la viola e i nerazzurri interrotta il 1° dicembre.

In chiave nerazzurra, inoltre, c'è da annotare pure l'ingresso in diffida di Alessandro Bastoni e la multa da 1500 euro comminata allla società "per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco" durante il derby. Gara per la quale anche il Milan è stato sanzionato con 10mila euro di ammenda "per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti e l'inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; recidiva reiterata".

Da segnalare, infine, gli altri giocatori squalificati: un turno di stop a Youssef Maleh (Empoli), Koni De Winter (Genoa) e Kone (Roma); due giornate, invece, per Alieu Fadera (Como).

