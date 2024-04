Il finale avvelenato del derby di Milano di ieri sera, che ha consegnato lo scudetto all'Inter, ha prodotto anche tre espulsioni, due per i rossoneri e una per i nerazzurri. Di seguito le motivazioni del Giudice sportivo sui provvedimenti presi nei confronti di Theo Hernandez, Davide Calabria e Denzel Dumfries:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA:

CALABRIA Davide (Milan): per avere, al 51° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito al volto un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 10.000,00 HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Undicesima sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all'altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 DUMFRIES Denzel Justus M (Internazionale): per avere, al 48° del se-condo tempo, a giuoco fermo, afferrato all'altezza del collo un calcia-ore della squadra avversaria strattonandolo.

Da segnalare anche l'ammenda di 1.500 euro al Milan "per avere suoi sostenitori, al 16° del primo temo, lanciato due bottigliette nel recinto di giuoco". In chiave Inter, infine, vanno annotate le sanzioni per Barella (settima), Inzaghi (ottava), Lautaro (sesta).

