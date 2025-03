Alessandro Bastoni è tra i dieci giocatori squalificati per una giornata dopo il 29esimo turno di Serie A. Oltre al difensore, che resterà in diffida anche dopo aver saltato Inter-Udinese, il Giudice sportivo ha fermato pure Dele Alli, Ederson, Junior Hernani, Santiago Castro, Aaron Martin, Yunus Musah, Hans Nicolussi Caviglia, Nico Paz e Matias Vecino. In chiave nerazzurra da segnalare anche l'ingresso tra i diffidati di Benjamin Pavard.

Per quanto riguarda il capitolo 'tecnici', arriva la squalifica per un turno con ammenda di 15mila euro per Gian Piero Gasperini "per avere, al 42° del secondo tempo (di Atalanta-Inter, ndr), rivolto una critica gravemente irrispettosa all'arbitro" Davide Massa.

Infine, anche una multa di 8mila euro comminata all'Atalanta, per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, alcuni fumo-

geni e numerose bottiglie di plastica".

