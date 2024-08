Il Global Sports Director del Genoa, Johannes Spors, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Albert Gudmundsson: “Siamo nel mezzo del calciomercato, per la crescita del Genoa e per quanto detto sulla sostenibilità è importante per noi mantenere i calciatori per farli crescere", le sue parole.

"Abbiamo venduto Dragusin e Martinez, che sono state ottime operazioni. Sappiamo del valore di Gudmundsson e Frendrup, sono molto diversi ma molto importanti per noi. Se qualcuno dovesse bussare alla porta noi la apriremmo e ne parleremmo. Sia Gudmundsson che Frendrup interessano a dei club, sappiamo anche il loro valore", ha aggiunto.