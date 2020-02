Daniele Padelli supera l'esame Napoli dopo il passaggio a vuoto nel derby. Ma l'Inter continua a valutare la posizione di Emiliano Viviano. "Emiliano da lunedì aspetta notizie: potrebbe riceverle oggi, o forse domani, in un senso o nell’altro - spiega la Gazzetta dello Sport -. Il portiere intanto si tiene in caldo (il dubbio del club è sulla sua forma, dopo sei mesi abbondanti di inattività) allenandosi con la Pro Sesto, formazione di Serie D. Di lui ha parlato anche l’agente di Padelli, Silvano Martina. L'impressione è che a Padelli non basti la prova di ieri sera per far calare tensione e riflettori".