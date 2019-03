Una distrazione al gemello mediale sinistro rimediata sul finire dell’allenamento di martedì e certificata ieri dagli esami strumentali ha messo fuori causa Radja Nainggolan per la partita di stasera e non soltanto. "Né Radja né il club sembravano preoccupati, poi ieri mattina gli esami al polpaccio hanno portato a Spalletti l’ennesima brutta notizia di una stagione – anche a livello di infortuni – che per Nainggolan al momento di dolce ha davvero poco - conferma la Gazzetta dello Sport -. Certo anche il forfait per il ritorno. Radja la prossima settimana effettuerà nuovi controlli, con la speranza di poter tornare per il derby di domenica 17. E il rammarico è forte, visto che nelle ultime settimane sembrava finalmente aver ritrovato la condizione e le chiavi per la leadership nello spogliatoio attraverso le prestazioni (gol da tre punti alla Samp, assist a Parma e Cagliari per Lautaro) e le parole fuori dal campo, anche e non soltanto sul caso Icardi. Questo ennesimo stop (quarto in stagione) arriva poi nel momento cruciale del campionato, dove ogni punto può essere decisivo nella volata Champions".

