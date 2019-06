L'Inter vuole fortemente lo scambio Icardi-Dybala, ma c'è da convincere la Joya ad accettare il trasferimento. Questo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, rilanciando forte sulla suggestiva trattativa tra nerazzurri e Juventus. Sarebbero quattro gli argomenti in serbo per fare breccia nella testa dell'ex Palermo: "La prima cosa da fare è stimolarne l’orgoglio: se il futuro bianconero di Dybala è diventato «traballante» la colpa è dell’ultima stagione - si legge -. Nella Juve di CR7 è diventato quasi marginale, l’Inter gli proporrà un ruolo da «attore protagonista». E il film sarà, se non un colossal, una pellicola d’autore: l’arrivo di Antonio Conte e la volontà di lottare subito per il titolo in campionato e per far strada in Champions posso restituirgli un palcoscenico di alto livello europeo. La Joya diventerebbe la stella quasi incontrastata della squadra del tecnico leccese, che lo apprezza e potrebbe riportarlo ai livelli del 2017-18 (22 gol in campionato, 4 in Champions). Conte, dopo la prima stagione (con titolo) al Chelsea chiese ad Abramovich, come riportò la stampa inglese, di bussare alla Juve per Paulo. Allora non fu accontentato, due anni dopo le cose potrebbero cambiare. Di sicuro Beppe Marotta collaborerà, e la sua presenza è un secondo asso che l’Inter può giocarsi. L’attuale a.d. nerazzurro fu l’uomo che portò a Torino Dybala, ventunenne, per una cifra importante, al tempo era vista quasi come una scommessa. Marotta per Dybala sarebbe una garanzia e una protezione: lo è stato in bianconero (in fondo i problemi di Paulo sono cominciati dopo), lo sarebbe a maggior ragione all’Inter".

"Uno status da star, un tecnico che punta su di lui, una sponda in società: poi però bisogna andare nello spogliatoio e in campo". E allora, anche a livello tecnico, ci sarebbe l'habitat corretto per la consacrazione definitiva. Secondo la rosea, infatti, con Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, Dybala andrebbe a nozze. Molto più di quanto non accaduto fino a ieri con i partner in bianconero.

