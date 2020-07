In casa Inter scatta l'allarme Lukaku. Il belga è uscito ieri al 31' del secondo tempo acciaccato. Poco prima del cambio, il numero 9 nerazzurro si toccava con insistenza la schiena e poi l'adduttore della coscia destra. "Speriamo non sia niente di particolare, è da verificare perché ha un problema all'adduttore e alla schiena. Speriamo perché è un giocatore importante", ha ammesso Conte ieri nel post-gara. E adesso i nerazzurri sono preoccupati di perderlo, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Oggi se ne saprà di più.