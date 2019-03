"È spessa la trama che già lega Edin Dzeko all’Inter". La Gazzetta dello Sport insiste sul feeling che lega il bosniaco ai nerazzurri e spiega così la reale possibilità di un matrimonio: "La crisi della Roma ha avvicinato il bosniaco ai nerazzurri come mai in passato - si legge -. A favorire il feeling è certamente lo stop nella trattativa di rinnovo del contratto in scadenza nel 2020: il d.s. Massara lo terrebbe volentieri, ma ora come ora non può fargli offerte all’altezza in questa situazione di incertezza. Come sono lontani i giorni del no al Chelsea (14 mesi fa): stavolta il divorzio appare inevitabile e la candidatura milanese prende consistenza in parallelo con gli attriti di Icardi".

