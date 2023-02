In un'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è tornato a parlare della sua avventura sulla panchina dell'Inter: "Io speravo fortemente di far ripartire la macchina. Sai con una macchina vecchia gli metti una batteria nuova, poi riparte. Questo non è accaduto e un po' mi dispiace, è stata un'esperienza molto breve e poco fortunata, ma non a livello personale.