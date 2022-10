Samir Handanovic o André Onana? A toccare uno degli argomenti caldi in casa Inter è Sebastien Frey, ex nerazzurro ed ex portiere: "Handanovic per quanto fatto deve ricevere solo applausi. Però, quando vedi un portiere meno lucido, che si tuffa sempre meno, devi iniziare a prendere in considerazione l’idea di voltare pagina. E forse Samir fa fatica a farlo, questo crea l'equivoco", le parole rilasciate dal francese alla TVPLAY di CMIT.