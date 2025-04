Davide Frattesi si prende la scena all’Allianz Arena. Intervenuto in mixed zone dopo il successo per 2-1 contro il Bayern Monaco, il centrocampista nerazzurro ha analizzato così la gara soffermandosi anche sul suo delicato momento a livello personale: "Dobbiamo rimanere tranquilli, però questo risultato ci deve dare consapevolezza in vista della seconda partita. Sarà importante saper soffrire come oggi ed essere cinici quando avremo le occasioni. Il Bayern è fortissimo, lo ha dimostrato, ma noi ci siamo."

La dedica speciale alla nonna: "Ci tenevo tantissimo. Io e la mia famiglia abbiamo attraversato un momento non facile, e sono contento soprattutto per loro che hanno potuto esultare. Quel gol lo porterò sempre con me".

Le parole all’intervallo: "Ci siamo detti di continuare così. Dopo mezz'ora di sofferenza abbiamo iniziato a palleggiare meglio, il possesso palla era equilibrato. Saper soffrire è stato determinante e lo sarà anche a San Siro".

Un gruppo che va oltre il campo: "Per me questa squadra non è solo lavoro, è una seconda famiglia. Quando è mancata mia nonna sabato, sono rimasto con il gruppo: loro c’erano per me, come io cerco di esserci per loro. Questo per me vale tantissimo".

L’aiuto (indiretto) dal Napoli: "Sì, il loro pareggio ci ha dato una spinta in più. Sono quelle piccole cose che ti danno entusiasmo e che, in certe partite, fanno la differenza. Ora dobbiamo essere bravi a battere il ferro finché è caldo".