Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi parla così dopo il match pareggiato per 0-0 contro la Real Sociedad, risultato che ha fatto sfumare il primo posto per i nerazzurri: "Abbiamo cercato di iniziare meglio rispetto all'andata, ma sapevamo che sarebbe stata difficile. È una squadra che ha certe caratteristiche, sta facendo bene anche in Spagna. Abbiamo cercato di tenere botta e di uscire alla distanza, non ci siamo riusciti e ce la giocheremo a testa alta con chiunque ci capiterà".

Cosa vi lascia questa serata?

"La squadra è unita e farà la differenza nei momenti difficili, quello è l'importante. Come ho detto ce la giocheremo con chiunque".

Con la Lazio è un derby per te.

"Sarà una partita importante come lo sono tutte, per me sarà una partita come le altre".

Lo scambio con Inzaghi durante l'Udinese?

"So che il mister ha fiducia e me lo dimostra con queste cose. Sono tranquillo come il primo giorno e non c'è assolutamente nessun tipo di problema".