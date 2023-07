"Fino ad oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare". Questo il contenuto dello striscione esposto davanti alla sede del Coni, dove Juan Cuadrado è atteso per una parte delle visite mediche. Il messaggio è firmato dalla Curva Nord, che nei giorni scorsi aveva reagito alla notizia dell'acquisto da parte dell'Inter recandosi con alcuni componenti in sede, dove un rappresentante della società ha assicurato un confronto futuro tra i giocatori e gli ultras.