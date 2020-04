Neymar al Barcellona: un ricongiungimento che dovrà essere ulteriormente rimandato. Secondo L'Esportiu, quotidiano catalano, la trattativa per il ritorno del brasiliano in blaugrana è destinata a un vicolo cieco. Riferendo alcune informazioni di una fonte interna al club, infatti, il giornale spiega che sarà impossibile strappare Neymar al Paris Saint-Germain. Il motivo? La prevedibile riduzione del monte ingaggi non consentirebbe la buona riuscita dell'affare. Per cui, il tutto viene definito come "utopistico". Al contrario, la stessa fonte Barça ritiene molto più verosimile la firma di Lautaro Martinez, anche per via dell'ok dell'Inter all'inserimento di contropartite tecniche che abbasserebbero il cash dell'operazione.