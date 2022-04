Il Flamengo sta preparando la strategia per arrivare ad Arturo Vidal. Le novità sull'assalto rubronegro al centrocampista dell'Inter arrivano dal quotidiano cileno La Tercera, secondo il quale il club di Rio de Janeiro avrebbe pronto per il cileno un contratto biennale da 5 milioni di dollari (4,7 milioni di euro) a stagione. Nell'accordo verrebbe anche inserita l'opzione per una terza stagione. Tuttavia, il Flamengo non sarebbe l'unico club interessato: sul tavolo di Vidal ci sarebbe una proposta da parte dell'Al Rayyan, il club del Qatar dove gioca James Rodríguez, e anche il Colo-Colo starebbe facendo un pensiero su di lui.