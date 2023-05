Tanta delusione per Filippo Inzaghi, che al termine di un match stregato ha visto la sua Reggina estromessa dai playoff per mano del Sudtirol. Ai microfoni di Sky Sport, però, il tecnico amaranto si rasserena parlando del fratello Simone, che a breve sarà impegnato nella finale di Champions League alla guida dell'Inter: "Quello che penso di Simone l'ho sempre detto, anche quando gli arrivava qualche critica di troppo: è uno dei migliori allenatori d'Europa ed è anche una persona seria. E le persone che lavorano bene e sono serie devono essere premiate. Sono felice per lui, quello che ha se lo è meritato".