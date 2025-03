Dalla sala conferenze di San Siro, Robin van Persie, allenatore del Feyenoord, presenta la partita di domani sera contro l'Inter valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. Questi alcuni dei passaggi più importanti:

Non avete giocato questo weekend, l'Inter sì.

"Noi ci siamo allenati sabato e domenica. Ho visto la partita col Monza, è l'Inter che conosciamo: è bello vederla giocare, fa sempre ottime cose in attacco, in difesa, in transizione. È una grande sfida, ma avremo delle chance: loro hanno il loro modo di giocare e funziona molto bene, ma anche contro una squadra molto forte avremo sempre delle occasioni e abbiamo studiato dove possono arrivare".

Lo stop di Paixao sarà lungo?

"Non penso, ma vedremo nei prossimi giorni".

Come convincere i giocatori che l'impresa è possibile?

"Prima di tutto, non seguire la stampa. Non aiuta: vuole far credere che è già persa questa partita, e invece dobbiamo ancora giocarla. È una grandissima sfida e lo sappiamo: non dico che vinceremo sicuramente, ma dovete capire che daremo di tutto e ci crediamo alla rimonta. Possiamo fare un miracolo, è il bello dello sport: è per questo che siamo tutti qui e che domani 4.600 tifosi verranno da Rotterdam".

Se non ci riuscirete, cosa la soddisfarebbe?

"Per come la vedo io, non ci sono vittorie, pareggi, sconfitte. Io penso a come ci presentiamo, al nostro atteggiamento, alla fiducia che abbiamo in noi stessi. Daremo tutto ed è la cosa più importante, non vincere o perdere".

Inzaghi ha detto che avete fatto bene a rinviare la partita, ma non è tanto regolare.

"È stato un bene non aver dovuto giocare sabato o domenica. È una regola della federazione olandese, se in Italia non è possibile non ha niente a che fare con noi".

L'Inter ha subito due gol dal Monza, vi dà fiducia?

"Beh, in Champions ne hanno subito solo uno. Abbiamo visto la partita e ci siamo preparati, senza fare cose diverse dal solito. Abbiamo studiato ogni punto dell'Inter, ma anche di noi stessi: siamo focalizzati sulle nostre occasioni. Come gioca l'Inter si sa, ma anche loro ogni tanto lasciano degli spazi e lì dobbiamo essere bravi noi. Anche contro di noi l'Inter ha avuto qualche occasione, noi una o due: contro queste squadre così forti è importante segnare, l'abbiamo visto con il Milan. In quella partita il Feyenoord ha avuto difficoltà, ma poi serve anche che la gara giri dalla nostra parte. A Rotterdam non è successo".

Tornerà da allenatore in un grande stadio come San Siro.

"Giocare in uno stadio importante è diverso, è bello. Questo è uno stadio bellissimo".

