“Siamo in stand-by: il Comune ha fatto tutto ciò che doveva approvando il PGT e inserendoci la parolina ‘stadio’; la palla è tra i piedi dell’Inter. Entro il 30 aprile la società dovrà presentare una richiesta di proroga della prelazione vigente oppure, ancora meglio, uno studio di fattibilità. Dovesse farlo, allora il progetto stadio a Rozzano diverrebbe concreto, altrimenti resteranno solo belle parole”. Queste sono le dichiarazioni di Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, durante un intervento su Newzgen, il canale Twitch di AlaNews. Ferretti ha proseguito: "Non nascondo il mio tifo interista, ma al di là di tutto per me è una grande opportunità che a livello di notorietà darebbe a Rozzano un grande impulso, per non parlare dell’indotto che ne deriverebbe sia prima che durante l’esercizio della nuova struttura. L’Inter? L’interlocuzione con loro è avvenuta e ancora avviene unicamente con l’AD Alessandro Antonello, non abbiamo mai incontrato nessun’altra figura della società”.

Riguardo a chi è contrario allo stadio Ferretti è stato perentorio: "In Consiglio comunale il Movimento 5 Stelle si oppone a questo scenario, ma ricordo a tutti che si tratta di proprietà privata già definita quale area edificabile, quindi comunque ci si costruirebbero palazzi e uffici. Lo stadio sarebbe la scelta migliore. Quanto a chi si preoccupa di viabilità, trasporti e parcheggi, auspico che le misure corrette saranno presenti all’interno dello studio di fattibilità. Il terreno sorge su un’area al di là del Naviglio, per cui l’impatto sarebbe comunque limitato, con percorsi riservati ai tifosi ed eventi comunque non sovrapposti agli orari di ufficio o di punta”. Il primo cittadino di Rozzano ha infine fatto una panoramica generale: “Rispetto alla situazione del Milan a San Donato Milanese, qui si tratta di una semplice prelazione che il club detiene. Fossi in Giuseppe Sala farei di tutto per trattenere Milan e Inter a San Siro, ma dubito che i club si sposteranno dalla decisione di abbandonarlo, la vedo una cosa complessa. Rozzano non ha mai avuto uno stadio. Io spero si concretizzi, ma se non accadrà non morirà nessuno".

