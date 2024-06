Massimo Ferrari, direttore generale di WeBuild, ha parlato a margine della cerimonia del premio intitolato all'economista Alberto Giovannini aggiornando sul progetto per la riqualificazione dello stadio di San Siro. "Siamo a buon punto, in fase avanzata. Ovviamente quello su cui si sta lavorando non è il progetto definitivo, ma preliminare. Contiamo di presentarlo al sindaco e ai vertici delle squadre nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Quello che ho visto - aggiunge - a noi entusiasma, non solo da un punto di vista estetico, ma anche funzionale e delle richieste che hanno avanzato le squadre"

Ferrari ha poi avanzato alcune date per l'avanzamento: "Il progetto è quasi pronto, possiamo dire che lo sarà entro fine giugno, per stare tranquilli. Se tutto andasse bene, noi potremmo iniziare a lavorare nell'estate del 2025. Sarebbe pronto in vari stadi, in almeno tre diversi momenti. C'è l'inaugurazione delle Olimpiadi nel 2026, probabilmente o quasi sicuramente la finale di Champions nel 2027, poi ci sono i campionati Europei, dove bisogna essere conformi alle norme UEFA. Rispettando il fatto che si lavora nelle pause estive e i tanti impegni e obiettivi, già da fine 2025 si vedranno alcuni risultati, altri nel 2026 e la parte finale nel 2027. Poi - conclude - si può anche sognare e andare oltre, con altri interventi. Ma questo dipende ovviamente dalla proprietà dello stadio".".

