Sei ancora interista? "Sono interista da piccolo perché sono cresciuto vedendo l'Inter di Ronaldo e il mio grande idolo Veron. Parlo sempre bene anche della Juve, ma sono interista da piccolo. Ho lasciato tutto in Turchia per venire all'Inter perché era un sogno da piccolo".

"Io ho avuto l’occasione di lavorare con Pioli all’Inter: è un grande allenatore e sta meritando di vincere questo Scudetto, però lì dietro c’è la mia Inter che sta facendo bene e che sicuramente fa un gioco più bello". È uno dei tanti passaggi della chiacchierata di Felipe Melo con DAZN , intervenuto in collegamento durante il programma 'I Love Mondays': "Il Milan vince con la voglia, l’Inter con il bel gioco - aggiunge il brasiliano -. Dopo tanti anni il campionato italiano è molto bello. Io come interista spero vinca l’Inter, ma se dovesse vincere il Milan sarò contento per Pioli".

L'Inter deve rimproverarsi qualcosa adesso che si trova a -2?

"Come interista devo dire sempre che l'Inter vincerà, però sono amante del calcio e lo guardo tutti i giorni. L’Inter ha una squadra più forte che ha già vinto, però il Milan sta facendo un grandissimo lavoro. Ha dei giocatori che stanno facendo cose incredibili. Si deve parlare di questo lavoro che sta facendo il Milan, da Maldini a Pioli fino a Ibra che è il più grande e il più vecchio. Sono tifoso dell’Inter e spero che vinca, ma credo vincerà il Milan perché mancano solo due partite".

Chi tiferà in finale di Coppa Italia?

"Tiferò Inter. Nella Juve è successo qualcosa che non mi è piaciuto per niente: perché hanno lasciato andare Dybala? Speriamo venga all'Inter, lui è un campione vero. È un crack. Non capisco la scelta della Juve, quindi occhio su Dybala nella finale perché vorrà lasciare un segno".

Acquista QUI i prodotti originali Inter