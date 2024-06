"Sarà una partita difficile, la Turchia è una squadra molto forte. Per l'Italia non deve essere mai un'amichevole". Nicolò Fagioli presenta con queste parole, in conferenza stampa, il primo test amichevole pre Europeo che attende gli azzurri. Durante la chiacchierata i giornalisti il centrocampista della Juventus trova tempo anche per esaltare l'interista Hakan Calhanoglu, domani avversario in Nazionale: "Quest'anno ha dimostrato di essere tra i 3-4-5 migliori al mondo. È stato tra i pochi a parlarmi dopo la squalifica, l'ho visto diverse volte, una persona fantastica".

