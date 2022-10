La chiacchierata, in seguito, si sposta al campo, in particolar modo sul prossimo impegno in campionato dei nerazzurri, ospiti sabato sera della Fiorentina: "Le due partite con il Barcellona hanno dato una scossa all'ambiente e tranquillità a Inzaghi, L'Inter anche in campionato è in ripresa. Spesso i giudizi sono condizionati da chi vince e chi perde e non dalle prestazioni, in campo la squadra è tornata unita e si aiutano, è molto incoraggiante. Oggi si gioca ogni tre giorni, non c'è il tempo per correggere gli errori e ci si spazientisce velocemente. Lautaro ha sempre fornito prestazioni generose ed ha trovato un gol importante al Camp Nou, non credo si stia riposando perché ha la testa al mondiale, sta dando il massimo".