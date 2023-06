L'Italia U20 non si ferma più. Gli azzurrini eliminano anche la Colombia (3-1 il risultato di stasera) e volano in semifinale ai Mondiali di cateoria. Apre le marcature un gol del solito ex nerazzurro Casadei, poi Baldanzi al 38' ha trovato la rete del raddoppio. Infine nella ripresa è arrivato il tris firmato dall'attaccante della Primavera dell'Inter Esposito. Di Torres al 49' l'unico gol dei Cafeteros che non è però bastato per tentare la rimonta.